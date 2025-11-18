Рейтинг@Mail.ru
Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья - РИА Новости, 18.11.2025
14:48 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/arashukov-2055732374.html
Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья
Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья - РИА Новости, 18.11.2025
Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья
Пожизненно осужденный за заказные убийства экс-сенатор Рауф Арашуков в суде по делу о даче взятки просил допросить начальника УФСИН Оренбургской области, но ему РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:48:00+03:00
2025-11-18T14:48:00+03:00
Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья

Суд не дал экс-сенатору Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков
Бывший сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков. Архивное фото
УФА, 18 ноя - РИА Новости. Пожизненно осужденный за заказные убийства экс-сенатор Рауф Арашуков в суде по делу о даче взятки просил допросить начальника УФСИН Оренбургской области, но ему было отказано, сообщает Ленинский районный суд Оренбурга.
Арашукова судят по делу о даче взятки в размере 3 миллионов рублей сотруднику УФСИН региона за улучшение условий содержании в колонии. Ранее его адвокаты говорили РИА Новости, что Арашуков не признает вину и готов пройти проверку на полиграфе. Во вторник состоялось очередное выездное судебное заседание на территории колонии "Чёрный дельфин".
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Осужденный пожизненно экс-сенатор Арашуков не признал вину по новому делу
21 октября, 12:03
Ленинский районный суд Оренбурга сообщает, что судом исследованы письменные материалы дела, допрошен 21 свидетель, оглашены показания 2 свидетелей, допрошен сам подсудимый, судом разрешены ходатайства подсудимого о допросе дополнительных свидетелей из числа сотрудников колонии и осужденных, отбывающих наказание.
"В ходе сегодняшнего судебного заседания подсудимый заявил ходатайство о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области, в удовлетворении указанного ходатайства судом было отказано", - говорится в сообщении.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Остальные четыре фигуранта получили сроки от пяти до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.
По данным СК, находясь в колонии "Черный дельфин", Рауф Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным". Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Константин Цыбко - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках
16 ноября 2024, 06:45
 
РоссияОренбургская областьОренбургРауф АрашуковРаульСледственный комитет России (СК РФ)ГазпромОбщество
 
 
