Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья

УФА, 18 ноя - РИА Новости. Пожизненно осужденный за заказные убийства экс-сенатор Рауф Арашуков в суде по делу о даче взятки просил допросить начальника УФСИН Оренбургской области, но ему было отказано, сообщает Ленинский районный суд Оренбурга.

Остальные четыре фигуранта получили сроки от пяти до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.