Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья

УФА, 18 ноя - РИА Новости. Пожизненно осужденный за заказные убийства экс-сенатор Рауф Арашуков в суде по делу о даче взятки просил допросить начальника УФСИН Оренбургской области, но ему было отказано, сообщает Ленинский районный суд Оренбурга.
Арашукова судят по делу о даче взятки в размере 3 миллионов рублей сотруднику УФСИН региона за улучшение условий содержании в колонии. Ранее его адвокаты говорили РИА Новости, что Арашуков не признает вину и готов пройти проверку на полиграфе. Во вторник состоялось очередное выездное судебное заседание на территории колонии "Чёрный дельфин".
Ленинский районный суд Оренбурга сообщает, что судом исследованы письменные материалы дела, допрошен 21 свидетель, оглашены показания 2 свидетелей, допрошен сам подсудимый, судом разрешены ходатайства подсудимого о допросе дополнительных свидетелей из числа сотрудников колонии и осужденных, отбывающих наказание.
"В ходе сегодняшнего судебного заседания подсудимый заявил ходатайство о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области, в удовлетворении указанного ходатайства судом было отказано", - говорится в сообщении.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Остальные четыре фигуранта получили сроки от пяти до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.
По данным СК, находясь в колонии "Черный дельфин", Рауф Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным". Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках
16 ноября 2024, 06:45