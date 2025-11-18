https://ria.ru/20251118/anokhin-2055858083.html
Анохин: развиваем систему медицинской реабилитации ветеранов СВО
Анохин: развиваем систему медицинской реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Анохин: развиваем систему медицинской реабилитации ветеранов СВО
В Смоленской области развивается система адаптации участников СВО к мирной жизни, в ее рамках на базе областной Больницы медицинской реабилитации начат... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:21:00+03:00
2025-11-18T22:21:00+03:00
2025-11-18T22:21:00+03:00
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20251118/smolensk-2055652742.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анохин: развиваем систему медицинской реабилитации ветеранов СВО
В Смоленской области расширяют систему адаптации ветеранов СВО
МОСКВА 18 ноя - РИА Новости. В Смоленской области развивается система адаптации участников СВО к мирной жизни, в ее рамках на базе областной Больницы медицинской реабилитации начат первичный прием ветеранов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
"Бойцы возвращаются с фронта и наша задача — позаботиться об их адаптации к мирной жизни. Это одна из первоочередных задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Наши врачи оценивают состояние здоровья каждого ветерана, разрабатывают индивидуальный план реабилитации и, при необходимости, определяют дату госпитализации", - написал Анохин.
На базе учреждения работают и выездные медицинские бригады, которые по определенным показаниям проводят обследования на дому. В поликлиниках по месту жительства для участников СВО организовано внеочередное прохождение обследований, необходимых для госпитализации в Больницу медицинской реабилитации.
Медицинскую реабилитацию бойцы проходят и в других учреждениях здравоохранения, таких как Смоленская областная клиническая больница, Сафоновская районная больница, санаторий "Дугино", Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер и Смоленская городская поликлиника.
"В настоящее время в области действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей. Занимаемся вопросами трудоустройства и обучения ветеранов, реализуем программу "Герои. СВОего времени. Смоленск" для подготовки управленческих кадров из числа участников специальной военной операции", - добавил Анохин.