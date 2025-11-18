Анохин: развиваем систему медицинской реабилитации ветеранов СВО

МОСКВА 18 ноя - РИА Новости. В Смоленской области развивается система адаптации участников СВО к мирной жизни, в ее рамках на базе областной Больницы медицинской реабилитации начат первичный прием ветеранов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

"Бойцы возвращаются с фронта и наша задача — позаботиться об их адаптации к мирной жизни. Это одна из первоочередных задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Наши врачи оценивают состояние здоровья каждого ветерана, разрабатывают индивидуальный план реабилитации и, при необходимости, определяют дату госпитализации", - написал Анохин.

На базе учреждения работают и выездные медицинские бригады, которые по определенным показаниям проводят обследования на дому. В поликлиниках по месту жительства для участников СВО организовано внеочередное прохождение обследований, необходимых для госпитализации в Больницу медицинской реабилитации.

Медицинскую реабилитацию бойцы проходят и в других учреждениях здравоохранения, таких как Смоленская областная клиническая больница, Сафоновская районная больница, санаторий "Дугино", Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер и Смоленская городская поликлиника.