В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза
В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза
Два алмаза ювелирного качества весом в 55,96 и 135,75 карат, чистые и прозрачные, обнаружены на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, по размеру РИА Новости, 18.11.2025
Цыбульский: в Архангельской области нашли 2 уникальных по весу и чистоте алмаза
МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Два алмаза ювелирного качества весом в 55,96 и 135,75 карат, чистые и прозрачные, обнаружены на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, по размеру они стали третьим и четвертым самыми крупными, добытыми здесь в этом году, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"На месторождении имени В. Гриба добыты два алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата — находки, которые по праву можно назвать редкой удачей алмазодобытчиков!" - написал Цыбульский
в своем Telegram
-канале.
Глава региона уточнил, что эти алмазы стали третьим и четвертым особо крупными образцами, извлечёнными в этом году, а также 50-м и 51-м уникальными камнями за весь период промышленной разработки карьера.
"Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой!" - добавил Цыбульский.