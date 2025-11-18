Алмаз, добытый на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области

В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза

МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Два алмаза ювелирного качества весом в 55,96 и 135,75 карат, чистые и прозрачные, обнаружены на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, по размеру они стали третьим и четвертым самыми крупными, добытыми здесь в этом году, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"На месторождении имени В. Гриба добыты два алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата — находки, которые по праву можно назвать редкой удачей алмазодобытчиков!" - написал Цыбульский в своем Telegram -канале.

Глава региона уточнил, что эти алмазы стали третьим и четвертым особо крупными образцами, извлечёнными в этом году, а также 50-м и 51-м уникальными камнями за весь период промышленной разработки карьера.