В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла" - РИА Новости, 18.11.2025
14:44 18.11.2025
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла"
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла" - РИА Новости, 18.11.2025
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла"
Молдавия не рассматривает возможность национализации активов "Лукойла" из-за непредсказуемости последствий, заявил во вторник министр энергетики страны Дорин... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
молдавия
кишинев
болгария
лукойл
евросоюз
молдавия
кишинев
болгария
в мире, молдавия, кишинев, болгария, лукойл, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Болгария, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла"

Жунгиету: Молдавия не рассматривает национализацию активов "Лукойла"

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Молдавия не рассматривает возможность национализации активов "Лукойла" из-за непредсказуемости последствий, заявил во вторник министр энергетики страны Дорин Жунгиету.
"Мы не рассматриваем национализацию (активов "Лукойла" – ред.), потому что национализация имеет последствия, она непредсказуема. Процессы могут длиться годами", - заявил Жунгиету в эфире телеканала TV8.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Chevron может купить зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters
17 ноября, 19:28
Он добавил, что Кишинев также не запрашивал отсрочки периода вступления санкций против "Лукойла" в силу. Министр пояснил, что законодательство Молдавии, в отличие от Германии, Венгрии или Болгарии, не позволяет взять под государственный контроль активы компании.
Ранее Жунгиету заявил, что власти Молдавии заключили договор с компанией "Лукойл" о передаче под управление аэропорта Кишинева нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Три иностранные компании намерены приобрести активы "Лукойла" в Румынии
14 ноября, 18:23
 
