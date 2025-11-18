https://ria.ru/20251118/aktivy-2055729954.html
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла"
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла" - РИА Новости, 18.11.2025
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла"
Молдавия не рассматривает возможность национализации активов "Лукойла" из-за непредсказуемости последствий, заявил во вторник министр энергетики страны Дорин... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:44:00+03:00
2025-11-18T14:44:00+03:00
2025-11-18T14:44:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
болгария
лукойл
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251117/sanktsii-2055558072.html
https://ria.ru/20251114/kompanija-2055061231.html
молдавия
кишинев
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, болгария, лукойл, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Болгария, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
В Молдавии прокомментировали возможность национализации активов "Лукойла"
Жунгиету: Молдавия не рассматривает национализацию активов "Лукойла"
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Молдавия не рассматривает возможность национализации активов "Лукойла" из-за непредсказуемости последствий, заявил во вторник министр энергетики страны Дорин Жунгиету.
"Мы не рассматриваем национализацию (активов "Лукойла
" – ред.), потому что национализация имеет последствия, она непредсказуема. Процессы могут длиться годами", - заявил Жунгиету в эфире телеканала TV8.
Он добавил, что Кишинев
также не запрашивал отсрочки периода вступления санкций против "Лукойла" в силу. Министр пояснил, что законодательство Молдавии
, в отличие от Германии
, Венгрии
или Болгарии
, не позволяет взять под государственный контроль активы компании.
Ранее Жунгиету заявил, что власти Молдавии заключили договор с компанией "Лукойл" о передаче под управление аэропорта Кишинева нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС
в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе
- в Румынии
и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке
с долей 75%. Есть ряд активов в Африке
, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.