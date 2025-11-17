https://ria.ru/20251117/rubin-2055526746.html
"Рубин" проводит служебную проверку по поводу травмы 11-летней футболистки
"Рубин" проводит служебную проверку по поводу травмы 11-летней футболистки - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
"Рубин" проводит служебную проверку по поводу травмы 11-летней футболистки
Казанский футбольный клуб "Рубин" проводит служебную проверку в связи с травмой юной футболистки, сломавшей ногу на тренировке, сообщает пресс-служба команды. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" проводит служебную проверку в связи с травмой юной футболистки, сломавшей ногу на тренировке, сообщает пресс-служба команды.
Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщил, что футболистка академии "Рубина" сломала ногу, когда перетаскивала тяжелые ворота, выполняя наказание тренера. Отмечалось, что из-за полученной травмы спортсменка, скорее всего, закончит карьеру, также семья девочки написала заявление в полицию. Позднее в клубе сообщили РИА Новости, что "Рубин" ведет переговоры о досудебном урегулировании ситуации.
"Рубин" находится на связи с родителями пострадавшей девочки и будет помогать ей в восстановлении и реабилитации. Что касается тренера, то Юлия Балыкова возглавляет женскую команду ФК "Рубин" среди девушек до 14 лет и официально является сотрудником клуба. В академии клуба никогда не практиковалось физическое наказание детей, это неприемлемо для педагогов и тренеров. По факту происшествия в клубе проводится служебная проверка и выяснение всех обстоятельств случившегося", - сообщается в Telegram-канале клубной пресс-службы.
В "Рубине" пообещали приложить все усилия для "скорейшего возвращения на поле" юной воспитанницы.