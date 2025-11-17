Рейтинг@Mail.ru
Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием второго пояса UFC
08:28 17.11.2025 (обновлено: 21:07 18.11.2025)
Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием второго пояса UFC
Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием второго пояса UFC - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием второго пояса UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и РИА Новости Спорт, 18.11.2025
единоборства
спорт
ufc
петр ян
ислам махачев
смешанные боевые искусства (мма)
спорт, ufc, петр ян, ислам махачев, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, UFC, Петр Ян, Ислам Махачев, Смешанные боевые искусства (ММА)
Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием второго пояса UFC

Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием титула UFC в полусреднем весе

Ислам Махачев
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и завоеванием второго титула промоушена.
Махачев в воскресенье на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил единогласным решением судей Делла Маддалену. Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
«
"Поздравляю, чемп, заслуженно", - написал Ян в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА и одно поражение. Он идет вторым в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Ислам Махачев с двумя поясами UFC
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
 
Единоборства Спорт UFC Петр Ян Ислам Махачев Смешанные боевые искусства (ММА)
 
