Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием второго пояса UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-17T08:28:00+03:00
2025-11-17T08:28:00+03:00
2025-11-18T21:07:00+03:00
Петр Ян поздравил Махачева с завоеванием второго пояса UFC
