09:49 17.11.2025
Российского вратаря "Питтсбурга" признали третьей звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский вратарь "Питтсбург Пингвинз" Сергей Мурашов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В воскресенье "Питтсбург" со счетом 4:0 обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ в Стокгольме в рамках Global Series. 21-летний Мурашов отразил 21 бросок и оформил первый шатаут в НХЛ в своем втором матче в лиге в карьере.
Первой звездой дня лига признала американского защитника "Ванкувер Кэнакс" Куинна Хьюза, который сделал четыре результативные передачи в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (6:2).
Второй звездой стал шведский нападающий "Детройт Ред Уингз" Лукас Рэймонд, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1).
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в НХЛ
17 ноября, 07:29
 
