Российского вратаря "Питтсбурга" признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский вратарь "Питтсбург Пингвинз" Сергей Мурашов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
