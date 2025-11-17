Стало известно, когда "Барселона" вернется на "Камп Ноу"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Барселона" проведет первый матч на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции против "Атлетика" из Бильбао в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети X.
Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 18:15 мск. Как сообщает Marca, каталонский клуб получил лицензию, позволяющую впустить 45 401 зрителя.
Реконструкция "Камп Ноу" стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на "Камп Ноу" - против "Валенсии" 14 сентября - также была перенесена на стадион имени экс-капитана "сине-гранатовых".
Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тысячи зрителей до 105 тысяч. В середине ноября Лапорта заявил, что "Барселона" планирует возвести статую бывшего футболиста "сине-гранатовых" Лионеля Месси на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции спортивного сооружения.
