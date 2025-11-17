Стало известно, когда "Барселона" вернется на "Камп Ноу"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Барселона" проведет первый матч на стадионе "Камп Ноу" после реконструкции против "Атлетика" из Бильбао в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети X.