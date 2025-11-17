Рейтинг@Mail.ru
Демин приехал на матч НБА с "Вашингтоном" в джерси Овечкина - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:17 17.11.2025 (обновлено: 08:19 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/demin-2055373294.html
Демин приехал на матч НБА с "Вашингтоном" в джерси Овечкина
Демин приехал на матч НБА с "Вашингтоном" в джерси Овечкина - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Демин приехал на матч НБА с "Вашингтоном" в джерси Овечкина
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин приехал на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Вашингтон Уизардс" в джерси российского капитана... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T08:17:00+03:00
2025-11-17T08:19:00+03:00
баскетбол
спорт
бруклин нетс
егор демин
александр овечкин
вашингтон уизардс
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055373467_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ee53b441e0c423849340bf7bbf5de652.jpg
/20251116/demin-2055264257.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055373467_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_80f036040a4db91fb830a90a64b088ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бруклин нетс, егор демин, александр овечкин, вашингтон уизардс, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), нба
Баскетбол, Спорт, Бруклин Нетс, Егор Демин, Александр Овечкин, Вашингтон Уизардс, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), НБА
Демин приехал на матч НБА с "Вашингтоном" в джерси Овечкина

Демин появился в джерси Овечкина перед матчем НБА

© Соцсети "Бруклин Нетс"Егор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Соцсети "Бруклин Нетс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин приехал на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Вашингтон Уизардс" в джерси российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, сообщается в аккаунте клуба НБА в соцсети Х.
В воскресенье Демин посетил матч "Кэпиталз" против "Нью-Джерси Девилз" (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. После встречи россияне обменялись джерси и сделали совместные фотографии, оба играют в своих клубах под восьмым номером.
Пресс-служба "Бруклина" опубликовала фото Демина, который прибыл на матч НБА против "Уизардс" в джерси Овечкина с автографом лучшего снайпера регулярных чемпионатов НХЛ.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.
Александр Овечкин и Егор Демин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Демин встретился с Овечкиным после матча НХЛ
16 ноября, 09:53
 
БаскетболСпортБруклин НетсЕгор ДеминАлександр ОвечкинВашингтон УизардсВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)НБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала