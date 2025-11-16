Рейтинг@Mail.ru
Московский зоопарк и заповедник в Херсонской области договорились об обмене
09:47 16.11.2025 (обновлено: 14:43 16.11.2025)
Московский зоопарк и заповедник в Херсонской области договорились об обмене
Московский зоопарк и заповедник в Херсонской области договорились об обмене - РИА Новости, 16.11.2025
Московский зоопарк и заповедник в Херсонской области договорились об обмене
Московский зоопарк и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области договорились о профессиональном обмене, ветеринары и орнитологи столичного... РИА Новости, 16.11.2025
херсонская область , россия, светлана акулова, московский зоопарк
Херсонская область , Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Московский зоопарк и заповедник в Херсонской области договорились об обмене

Московский зоопарк и заповедник в Херсонской области договорились о профобмене

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский зоопарк и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области договорились о профессиональном обмене, ветеринары и орнитологи столичного зоосада окажут методологическую поддержку для коллег из новых регионов России, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что главным событием поездки генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в Херсонскую область стало посещение биосферного заповедника "Аскания-Нова" - уникального природного объекта в регионе. Визит был направлен на укрепление сотрудничества между ведущими природоохранными учреждениями России.
"Светлана Акулова ознакомилась с коллекцией редких животных, обитающих в полувольных условиях, и с насаждениями дендропарка, которые сохраняются там уже более 100 лет… Была достигнута договоренность об организации профессионального обмена - ведущие ветеринары и орнитологи Московского зоопарка окажут методологическую поддержку и консультации для коллег из Херсонской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны решили возобновить работу группы в рамках проекта Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению евразийских журавлей.
ПСБ провел бизнес-миссию в Китай для компаний из воссоединенных регионов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ПСБ провел бизнес-миссию в Китай для компаний из воссоединенных регионов
12 ноября, 16:49
 
