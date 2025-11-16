https://ria.ru/20251116/zima-2055268420.html
Аналитики рассказали, в каких странах хотели бы зимовать россияне
Аналитики рассказали, в каких странах хотели бы зимовать россияне
Более 61% россиян хотели бы зимовать в теплых странах или регионах, наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, говорится в исследовании РИА Новости, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 61% россиян хотели бы зимовать в теплых странах или регионах, наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, говорится в исследовании группы "Мантера", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики группы "Мантера" провели исследование и установили, что 61% россиян хотели бы зимовать в местах с теплым климатом… Когда речь заходит о выборе места для зимовки, россияне демонстрируют интерес как к отечественным, так и зарубежным направлениям. Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Турция
, ОАЭ
, Таиланд
и Вьетнам
– их предпочитают суммарно 52% респондентов", - сказано в исследовании.
Из теплых направлений внутри России
лидируют Большой Сочи
и Сириус. Только 2% опрошенных указали, что провели бы холодное время года в Геленджике
.
По данным аналитиков, ежегодно спрос на временный переезд в теплые места растет. Например, этой осенью количество обращений о зимовке в Сочи увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом. А за два года интерес увеличился на 34%.
"Для семей с детьми, планирующих переждать зиму в тепле, выбор места для временного переезда диктуется особыми требованиями. 57% респондентов подчеркнули важность развитой инфраструктуры – наличия детских площадок, школ, магазинов и развлекательных комплексов. Аналогичный процент опрошенных (57%) отметили, что ищут просторные апартаменты с отельным сервисом. Возможность проводить много времени на свежем воздухе в субтропическом климате и доступный сервис важны для половины (50%) семей. Кроме того, 28% указали значимость разнообразных развлечений и активностей для детей", - сказано в исследовании.
Исследование проводилось среди 3500 человек.