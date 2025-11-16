В Иркутской области женщина напала на продавца после словесного конфликта

В одном из магазинов поселка Маркова в микрорайоне Березовый вечером 7 ноября между продавцом торговой точки и неизвестной женщиной произошел конфликт. На видео, размещенном полицией в соцсетях, видно, как женщина подходит к продавцу и валит ее на пол. После падения пострадавшая не встает, над ней склоняется коллега, которая затем достает телефон, вероятно, чтобы вызвать скорую помощь. Нападавшая наблюдает за происходящим, затем разворачивается и уходит из магазина.