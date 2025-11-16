Рейтинг@Mail.ru
08:19 16.11.2025 (обновлено: 11:13 16.11.2025)
В Иркутской области женщина напала на продавца после словесного конфликта
В Иркутской области женщина напала на продавца после словесного конфликта
Женщина в магазине поселка Маркова напала на продавца после словесного конфликта, потерпевшая находится в больнице, нападавшая объявлена в розыск, сообщает... РИА Новости, 16.11.2025
ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Женщина в магазине поселка Маркова напала на продавца после словесного конфликта, потерпевшая находится в больнице, нападавшая объявлена в розыск, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В одном из магазинов поселка Маркова в микрорайоне Березовый вечером 7 ноября между продавцом торговой точки и неизвестной женщиной произошел конфликт. На видео, размещенном полицией в соцсетях, видно, как женщина подходит к продавцу и валит ее на пол. После падения пострадавшая не встает, над ней склоняется коллега, которая затем достает телефон, вероятно, чтобы вызвать скорую помощь. Нападавшая наблюдает за происходящим, затем разворачивается и уходит из магазина.
"В ходе инцидента покупатель накинулась на сотрудника магазина и уронила ее на пол, после чего скрылась в неизвестном направлении. Сейчас потерпевшая находится в больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает подозреваемую.
