На Западе раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию - РИА Новости, 16.11.2025
19:36 16.11.2025
На Западе раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Владимиру Зеленскому опасно находиться на Украине на фоне грандиозного коррупционного скандала, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
украина
греция
киев
золтан кошкович
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
греция
киев
в мире, украина, греция, киев, золтан кошкович, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Греция, Киев, Золтан Кошкович, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
На Западе раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию

Кошкович: Зеленскому опасно оставаться на Украине на фоне скандала

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому опасно находиться на Украине на фоне грандиозного коррупционного скандала, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя визит главы киевского режима в Грецию.
"Ему очень опасно оставаться дома, учитывая его коррупционный скандал...", — считает Кошкович.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Украинский олигарх сделал новое заявление по скандалу на Украине
Вчера, 17:29

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Греческая газовая компания DEPA и Нафтогаз Украины подписали письмо о намерениях по поставке природного газа Киеву. 16 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
Вчера, 16:28
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже
Вчера, 15:42
 
