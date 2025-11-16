https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055265279.html
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России - РИА Новости, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X призвал Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с... РИА Новости, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
Политик Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией