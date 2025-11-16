Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 16.11.2025 (обновлено: 11:51 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055265279.html
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России - РИА Новости, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X призвал Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T09:59:00+03:00
2025-11-16T11:51:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645f48fab475097aac791d63054d32ea.jpg
https://ria.ru/20251116/stubb-2055274677.html
https://ria.ru/20251116/konflikt-2055233717.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_965edc9db36155771ccebf2ed3781f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России

Политик Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X призвал Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией.
«
"Россия постоянно хочет вести диалог и переговоры с Западом. Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой", — написал он.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
11:26
Мема напомнил, что Россия неоднократно призывала Украину и западные страны к мирному урегулированию конфликта.
Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан
00:08
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала