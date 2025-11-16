Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, что ВС России сделали с Зеленским
02:20 16.11.2025 (обновлено: 10:12 16.11.2025)
В США рассказали, что ВС России сделали с Зеленским
В США рассказали, что ВС России сделали с Зеленским
Удары возмездия ВС России оказывают серьезное политическое давление на Владимира Зеленского, об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 16.11.2025
украина
В США рассказали, что ВС России сделали с Зеленским

Риттер: удары возмездия РС России оказывают сильное давление на Зеленского

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Удары возмездия ВС России оказывают серьезное политическое давление на Владимира Зеленского, об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского", — сказал он.
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
По словам эксперта, ситуация для главы киевского режима может стать только хуже.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины. В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газоэнергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.

Заговор против Зеленского

В начале ноября журнал Politico узнал, что украинская оппозиция собирается выдвинуть против Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики.
Также издание "Страна.ua" сообщало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, используя его слабости в вопросах борьбы с коррупцией и проблем с армией.
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
00:43
 
