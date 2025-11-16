МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Удары возмездия ВС России оказывают серьезное политическое давление на Владимира Зеленского, об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского", — сказал он.
По словам эксперта, ситуация для главы киевского режима может стать только хуже.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины. В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газоэнергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.
Заговор против Зеленского
В начале ноября журнал Politico узнал, что украинская оппозиция собирается выдвинуть против Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики.
Также издание "Страна.ua" сообщало, что оппозиционные активисты и политики работают над ослаблением позиций главы киевского режима, используя его слабости в вопросах борьбы с коррупцией и проблем с армией.