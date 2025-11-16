"Им осталось недолго". От Зеленского отвернулся ближайший союзник

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Украина столкнулась с очередными трудностями на Западе. Причем речь идет о стране, долгое время выступавшей главным партнером киевского режима. Европа встревожена: русофобская Польша все меньше интересуется украинскими проблемами. Почему это создает угрозу Брюсселю, ранее безоговорочно полагавшемуся на Варшаву, — в материале РИА Новости.

Двукратное падение поддержки

В 2022-м именно Польша приняла на себя основную часть потока украинских беженцев. Соображения в данном случае были не столько гуманитарные, сколько политические. Варшава, одна из самых русофобских столиц Европы, недвусмысленно намекала партнерам по ЕС: надо идти на самые радикальные антироссийские меры.

© AP Photo / Michal Dyjuk Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове © AP Photo / Michal Dyjuk Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове

Впрочем, польское общество действительно демонстрировало лояльность и сочувствие к соседям, с которыми вообще-то у них исторически сложные отношения.

Так, по данным Centre for Public Opinion Research (CBOS — варшавский институт по изучению общественного мнения) от марта 2022 года, 94 процента поляков готовы были принять украинских беженцев.

Теперь ситуация в корне поменялась. Вот результаты опроса того же CBOS: 52 процента считают, что правительственные меры помощи приезжим избыточны, хотя за последние пару лет власти уже существенно урезали им льготы.

От солидарности к старым обидам

В Варшаве, естественно, эти результаты знают, но по традиции пытаются перекинуть проблему с больной головы на здоровую, то есть обвинить во всем… Москву. Не далее как два месяца назад премьер-министр Дональд Туск заявил: в стране усиливаются пророссийские настроения из-за вражеской пропаганды.

Разумеется, никаких пророссийских настроений в Польше нет. Есть антиукраинские. Новый президент Кароль Навроцкий, историк по образованию, сразу после прихода к власти напомнил Киеву о ряде давних нерешенных вопросов. Это ожидаемо нашло отклик у правого электората.

Помимо Волынской резни, он упомянул и современные события — например, проблемы польских фермеров из-за льгот для украинских. В августе Навроцкий наложил вето на законопроект в пользу беженцев.

Правительство Туска ему сопротивляется и заверяет Киев в преданности. В частности, премьер недавно "разрешил" ВСУ бить по европейским объектам, связанным с Россией. Но за беженцев уже активно не выступает, понимая, что это повредит рейтингам.

В общем, вопрос помощи Украине в Польше превратился в инструмент внутриполитической борьбы. И это "перетягивание каната" представляет большую опасность для Варшавы и ЕС в целом.

Дискриминация нарастает

Польское общество поляризовано. Неприкрытая антиукраинская риторика, не звучавшая сверху с 2022-го, способствует росту числа преступлений против беженцев.

Статистика осложняется тем, что жертвы порой не сообщают о происшествиях и национальность потерпевших не всегда указывается. Тем не менее если в 2024-м полиция зафиксировала 651 дело, связанное с украинцами, то лишь за первые девять месяцев этого года — почти полтысячи.

"Акты дискриминации и разжигания ненависти в отношении граждан Украины, проживающих в Польше, множатся", — констатировал польский уполномоченный по гражданским правам Марцин Венцик.

© РИА Новости Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве © РИА Новости Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве

"Непонятно, как Навроцкий сможет примирить интересы национальной безопасности с усиливающимися антиукраинскими настроениями правого электората", — отмечает Петр Бурас, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве.

Другие специалисты предупреждают: ущемление беженцев создает риски для экономики, рынка рабочей силы. Ян Бжозовский из Института европейских исследований Ягеллонского университета в Кракове указал на перспективу оттока украинцев в Германию, Францию ​​и другие страны ЕС.

Лучше не станет

А это уже неприятность для Брюсселя. Там привыкли, что беженцы преимущественно оседают именно в Польше. И, несмотря на директивы, обеспечивающие переселенцам относительную свободу перемещения по ЕС, большинство стран просто не готовы взять на себя слишком много.

Из-за обострения на Ближнем Востоке Европа и так сейчас на пороге нового миграционного кризиса. Дополнительный поток из Польши Западу совершенно ни к чему.

Но рассчитывать на улучшение ситуации не приходится. Как отметил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, хотя Варшава вряд ли свернет военную помощь Киеву, двусторонние отношения явно портятся.

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, в свою очередь, подчеркнул: по мнению поляков, активное участие в украинском конфликте противоречит национальным интересам. "Для властей эта история — лишь часть антироссийской политики, но населению такое нравится все меньше", — пояснил он.