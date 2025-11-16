Рейтинг@Mail.ru
"Им осталось недолго". От Зеленского отвернулся ближайший союзник
08:00 16.11.2025 (обновлено: 08:05 16.11.2025)
"Им осталось недолго". От Зеленского отвернулся ближайший союзник
Украина столкнулась с очередными трудностями на Западе. Причем речь идет о стране, долгое время выступавшей главным партнером киевского режима. Европа... РИА Новости, 16.11.2025
Варшава, Польша, Россия, Евросоюз, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий
AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Украина столкнулась с очередными трудностями на Западе. Причем речь идет о стране, долгое время выступавшей главным партнером киевского режима. Европа встревожена: русофобская Польша все меньше интересуется украинскими проблемами. Почему это создает угрозу Брюсселю, ранее безоговорочно полагавшемуся на Варшаву, — в материале РИА Новости.

Двукратное падение поддержки

В 2022-м именно Польша приняла на себя основную часть потока украинских беженцев. Соображения в данном случае были не столько гуманитарные, сколько политические. Варшава, одна из самых русофобских столиц Европы, недвусмысленно намекала партнерам по ЕС: надо идти на самые радикальные антироссийские меры.
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове
AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове
Впрочем, польское общество действительно демонстрировало лояльность и сочувствие к соседям, с которыми вообще-то у них исторически сложные отношения.
Так, по данным Centre for Public Opinion Research (CBOS — варшавский институт по изучению общественного мнения) от марта 2022 года, 94 процента поляков готовы были принять украинских беженцев.
Теперь ситуация в корне поменялась. Вот результаты опроса того же CBOS: 52 процента считают, что правительственные меры помощи приезжим избыточны, хотя за последние пару лет власти уже существенно урезали им льготы.

От солидарности к старым обидам

В Варшаве, естественно, эти результаты знают, но по традиции пытаются перекинуть проблему с больной головы на здоровую, то есть обвинить во всем… Москву. Не далее как два месяца назад премьер-министр Дональд Туск заявил: в стране усиливаются пророссийские настроения из-за вражеской пропаганды.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Разумеется, никаких пророссийских настроений в Польше нет. Есть антиукраинские. Новый президент Кароль Навроцкий, историк по образованию, сразу после прихода к власти напомнил Киеву о ряде давних нерешенных вопросов. Это ожидаемо нашло отклик у правого электората.
Помимо Волынской резни, он упомянул и современные события — например, проблемы польских фермеров из-за льгот для украинских. В августе Навроцкий наложил вето на законопроект в пользу беженцев.
Правительство Туска ему сопротивляется и заверяет Киев в преданности. В частности, премьер недавно "разрешил" ВСУ бить по европейским объектам, связанным с Россией. Но за беженцев уже активно не выступает, понимая, что это повредит рейтингам.
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
В общем, вопрос помощи Украине в Польше превратился в инструмент внутриполитической борьбы. И это "перетягивание каната" представляет большую опасность для Варшавы и ЕС в целом.

Дискриминация нарастает

Польское общество поляризовано. Неприкрытая антиукраинская риторика, не звучавшая сверху с 2022-го, способствует росту числа преступлений против беженцев.
Статистика осложняется тем, что жертвы порой не сообщают о происшествиях и национальность потерпевших не всегда указывается. Тем не менее если в 2024-м полиция зафиксировала 651 дело, связанное с украинцами, то лишь за первые девять месяцев этого года — почти полтысячи.
"Акты дискриминации и разжигания ненависти в отношении граждан Украины, проживающих в Польше, множатся", — констатировал польский уполномоченный по гражданским правам Марцин Венцик.
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве
РИА Новости
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве
"Непонятно, как Навроцкий сможет примирить интересы национальной безопасности с усиливающимися антиукраинскими настроениями правого электората", — отмечает Петр Бурас, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве.
Другие специалисты предупреждают: ущемление беженцев создает риски для экономики, рынка рабочей силы. Ян Бжозовский из Института европейских исследований Ягеллонского университета в Кракове указал на перспективу оттока украинцев в Германию, Францию ​​и другие страны ЕС.

Лучше не станет

А это уже неприятность для Брюсселя. Там привыкли, что беженцы преимущественно оседают именно в Польше. И, несмотря на директивы, обеспечивающие переселенцам относительную свободу перемещения по ЕС, большинство стран просто не готовы взять на себя слишком много.
Из-за обострения на Ближнем Востоке Европа и так сейчас на пороге нового миграционного кризиса. Дополнительный поток из Польши Западу совершенно ни к чему.
Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве
Но рассчитывать на улучшение ситуации не приходится. Как отметил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, хотя Варшава вряд ли свернет военную помощь Киеву, двусторонние отношения явно портятся.
Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, в свою очередь, подчеркнул: по мнению поляков, активное участие в украинском конфликте противоречит национальным интересам. "Для властей эта история — лишь часть антироссийской политики, но населению такое нравится все меньше", — пояснил он.
В Варшаве тоже не строят иллюзий. По словам Бураса, периоды солидарности поляков с украинцами всегда сменяются охлаждением — так было, например, после событий 2014-го. И, по мнению эксперта, лимит помощи вновь исчерпан.
 
Варшава, Польша, Россия, Евросоюз, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский
 
 
