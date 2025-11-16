Опрос показал, готовы ли японцы защищать Тайвань

ТОКИО, 16 ноя - РИА Новости. Мнения японцев относительно возможности реализации права на коллективную самооборону в случае острого кризиса вокруг Тайваня разделились почти поровну, однако число сторонников меры оказалось несколько выше, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Мнения японцев относительно возможности реализации права на коллективную самооборону в случае острого кризиса вокруг Тайваня разделились почти поровну, однако число сторонников меры оказалось несколько выше, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного агентством Киодо.

Так, "за" применение права на коллективную самооборону в случае чрезвычайной ситуации в Тайваньском проливе, включая морскую блокаду, высказались 48,8% респондентов, "против" - 44,2%.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания парламента заявила, что острый вооружённый кризис вокруг Тайваня может быть признан для Японии "экзистенциональным кризисом", что позволило бы Токио использовать право на коллективную самооборону в рамках действующего законодательства. Данное высказывание вызвало не только резкую критику со стороны Китая , который уже заявил Токио протест, но и со стороны оппозиционных партий.

Опрос, проведенный 15 и 16 ноября, также показал, что 60,4% японцев поддерживают увеличение оборонных расходов, тогда как 34,7% выступают против.

Кроме этого, на фоне обсуждений вопросов безопасности уровень поддержки кабинета Такаити вырос до 69,9%, что на 5,5 пункта выше предыдущего опроса, который был проведен месяцем ранее вскоре после ее утверждения на пост премьер-министра Японии. Уровень неодобрения составил 16,5%.

Несмотря на рост рейтингов, 64,7% респондентов считают, что премьер-министр не проявляет достаточной решимости в урегулировании скандала с так называемым "теневыми фондами" в Либерально-демократической партии, которую она возглавляет.

Отдельный вопрос был посвящен реакции правительства на участившиеся нападения медведей. Так, 65% респондентов отметили запоздалые меры властей.