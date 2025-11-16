Рейтинг@Mail.ru
14:24 16.11.2025 (обновлено: 14:25 16.11.2025)
в мире, тайвань, япония, токио, санаэ такаити
В мире, Тайвань, Япония, Токио, Санаэ Такаити
Опрос показал, готовы ли японцы защищать Тайвань

Kyodo: половина японцев поддержали право на самооборону при кризисе на Тайване

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 16 ноя - РИА Новости. Мнения японцев относительно возможности реализации права на коллективную самооборону в случае острого кризиса вокруг Тайваня разделились почти поровну, однако число сторонников меры оказалось несколько выше, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного агентством Киодо.
Так, "за" применение права на коллективную самооборону в случае чрезвычайной ситуации в Тайваньском проливе, включая морскую блокаду, высказались 48,8% респондентов, "против" - 44,2%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания парламента заявила, что острый вооружённый кризис вокруг Тайваня может быть признан для Японии "экзистенциональным кризисом", что позволило бы Токио использовать право на коллективную самооборону в рамках действующего законодательства. Данное высказывание вызвало не только резкую критику со стороны Китая, который уже заявил Токио протест, но и со стороны оппозиционных партий.
Опрос, проведенный 15 и 16 ноября, также показал, что 60,4% японцев поддерживают увеличение оборонных расходов, тогда как 34,7% выступают против.
Кроме этого, на фоне обсуждений вопросов безопасности уровень поддержки кабинета Такаити вырос до 69,9%, что на 5,5 пункта выше предыдущего опроса, который был проведен месяцем ранее вскоре после ее утверждения на пост премьер-министра Японии. Уровень неодобрения составил 16,5%.
Несмотря на рост рейтингов, 64,7% респондентов считают, что премьер-министр не проявляет достаточной решимости в урегулировании скандала с так называемым "теневыми фондами" в Либерально-демократической партии, которую она возглавляет.
Отдельный вопрос был посвящен реакции правительства на участившиеся нападения медведей. Так, 65% респондентов отметили запоздалые меры властей.
Опрос проводился путем телефонного обзвона случайных номеров. Точное число респондентов не уточняется.
Курильский остров Уруп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Японцы набросились на правительство из-за ситуации с Курилами
10 ноября, 17:17
 
