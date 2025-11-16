В Харькове и Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 00.28 мск, в Сумской - в 00.24 мск.
"В Харькове раздались взрывы… В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
