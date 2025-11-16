Рейтинг@Mail.ru
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке" - РИА Новости, 16.11.2025
03:38 16.11.2025
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
СИРИУС, 16 ноя – РИА Новости. Германия не проявляла интереса в вопросе расследования взрывов на "Северном потоке", заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Расследование проводилось очень медленно, Германия вообще не проявляла какого-либо интереса к тому, чтобы это расследовать", - сказал политик на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
По его словам, правительство Германии вполне устраивало то, что произошли взрывы на трубопроводах.
"Федеральные правительства больше не представляют интересы Германии", - подчеркнул он.
На федеральной территории Сириус 15 ноября прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
