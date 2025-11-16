https://ria.ru/20251116/vzryv-2055244187.html
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"
Германия не проявляла интереса в вопросе расследования взрывов на "Северном потоке", заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" РИА Новости, 16.11.2025
германия
европа
Депутат АдГ прокомментировал расследование взрывов на "Северном потоке"
Котре: Берлин не проявлял интереса в расследовании взрывов на "Северном потоке"