Баннер с пропавшими солдатами ВСУ во Львове растянулся на 170 метров

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Львова на акции протеста против принудительной мобилизации развернули 170-метровый баннер с портретами пропавших без вести украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Видеороликом в соцсетях поделился житель Львова, баннер был вывешен от здания Львовской национальной оперы по проспекту Свободы и закончился домом номер 23 по тому же проспекту, что составляет примерно 170 метров, добавил он.