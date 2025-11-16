Баннер с пропавшими солдатами ВСУ во Львове растянулся на 170 метров

https://ria.ru/20251116/vsu-2055334657.html
Жители Львова на акции протеста против принудительной мобилизации развернули 170-метровый баннер с портретами пропавших без вести украинских военных, сообщили... РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
львов
вооруженные силы украины
украина
львов
украина
Новости
в мире, львов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Вооруженные силы Украины, Украина
Во Львове развернули 170-метровый баннер с фото пропавших без вести военных ВСУ
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Львова на акции протеста против принудительной мобилизации развернули 170-метровый баннер с портретами пропавших без вести украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Огромный баннер с портретами пропавших без вести развернули жители Львова
в ходе акции протеста против принудительной мобилизации", - сказал собеседник агентства.
Видеороликом в соцсетях поделился житель Львова, баннер был вывешен от здания Львовской национальной оперы по проспекту Свободы и закончился домом номер 23 по тому же проспекту, что составляет примерно 170 метров, добавил он.
Жителями Львова и области, по его словам, в основном комплектуются подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ
и другие части.
"На баннере замечен также 225-й отдельный штурмовой полк", - добавил он.