Баннер с пропавшими солдатами ВСУ во Львове растянулся на 170 метров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 16.11.2025 (обновлено: 20:43 16.11.2025)
Баннер с пропавшими солдатами ВСУ во Львове растянулся на 170 метров
Баннер с пропавшими солдатами ВСУ во Львове растянулся на 170 метров - РИА Новости, 16.11.2025
Баннер с пропавшими солдатами ВСУ во Львове растянулся на 170 метров
Жители Львова на акции протеста против принудительной мобилизации развернули 170-метровый баннер с портретами пропавших без вести украинских военных, сообщили... РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
львов
вооруженные силы украины
украина
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
львов
украина
в мире, львов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Вооруженные силы Украины, Украина
Баннер с пропавшими солдатами ВСУ во Львове растянулся на 170 метров

Во Львове развернули 170-метровый баннер с фото пропавших без вести военных ВСУ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Львова на акции протеста против принудительной мобилизации развернули 170-метровый баннер с портретами пропавших без вести украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Огромный баннер с портретами пропавших без вести развернули жители Львова в ходе акции протеста против принудительной мобилизации", - сказал собеседник агентства.
Видеороликом в соцсетях поделился житель Львова, баннер был вывешен от здания Львовской национальной оперы по проспекту Свободы и закончился домом номер 23 по тому же проспекту, что составляет примерно 170 метров, добавил он.
Жителями Львова и области, по его словам, в основном комплектуются подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и другие части.
"На баннере замечен также 225-й отдельный штурмовой полк", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
