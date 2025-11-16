https://ria.ru/20251116/vsu-2055334176.html
Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском
Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском - РИА Новости, 16.11.2025
Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском
Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й бригады ВСУ умер во время боевого дежурства под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 16.11.2025
Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском
В Харьковской области во время боевого дежурства умер офицер ВСУ