Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском - РИА Новости, 16.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 16.11.2025
Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском
Офицер ВСУ умер во время дежурства под Волчанском
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
РИА Новости
2025
РИА Новости
волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й бригады ВСУ умер во время боевого дежурства под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма. По официальной версии, майор 1974 года рождения умер от кровоизлияния в мозг", - сказал собеседник агентства.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
