Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области около 70 беспилотниками, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 боеприпасов и зафиксированы атаки 69 беспилотниками, из них 38 были сбиты и подавлены над регионом. Пострадали три человека. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, сельхозпредприятии и 10 транспортных средствах.
"В Белгородском муниципальном округе посёлок Октябрьский, сёла Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Таврово, Устинка и Чайки атакованы 14 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское при детонации FPV-дрона ранен мужчина... В Валуйском муниципальном округе… совершены атаки 8 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. На участке автодороги Борки - Казинка в результате удара дрона по автомобилю пострадал 18-летний парень", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским, Корочанским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 9 беспилотников, Волоконовский и Шебекинский округа подверглись атакам 18 БПЛА, 10 из которых сбиты и подавлены, ранен мирный житель. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 20 беспилотников, 5 из которых подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
