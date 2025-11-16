Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

Он добавил, что над Алексеевским, Корочанским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 9 беспилотников, Волоконовский и Шебекинский округа подверглись атакам 18 БПЛА, 10 из которых сбиты и подавлены, ранен мирный житель. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 20 беспилотников, 5 из которых подавлены.