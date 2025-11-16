Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 16.11.2025
11:41 16.11.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области около 70 беспилотниками, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.11.2025
происшествия
белгородская область
украина
октябрьский
вячеслав гладков
белгородская область
украина
октябрьский
происшествия, белгородская область, украина, октябрьский, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Октябрьский, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области около 70 беспилотниками, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 боеприпасов и зафиксированы атаки 69 беспилотниками, из них 38 были сбиты и подавлены над регионом. Пострадали три человека. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, сельхозпредприятии и 10 транспортных средствах.
"В Белгородском муниципальном округе посёлок Октябрьский, сёла Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Таврово, Устинка и Чайки атакованы 14 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское при детонации FPV-дрона ранен мужчина... В Валуйском муниципальном округе… совершены атаки 8 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. На участке автодороги Борки - Казинка в результате удара дрона по автомобилю пострадал 18-летний парень", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским, Корочанским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 9 беспилотников, Волоконовский и Шебекинский округа подверглись атакам 18 БПЛА, 10 из которых сбиты и подавлены, ранен мирный житель. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 20 беспилотников, 5 из которых подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
