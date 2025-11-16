ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по военным объектам ВСУ в городе Нежине Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его оценке, серия дневных ударов указывает на точечную работу по локальным складам и коммуникациям.