Боевики ВСУ располагаются в школах и между жилых домов, рассказал пленный - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 16.11.2025
Боевики ВСУ располагаются в школах и между жилых домов, рассказал пленный
Боевики ВСУ располагаются в школах и между жилых домов, рассказал пленный
Боевики ВСУ в Сумской области располагаются в спортзалах школ, оборудуют позиции между домов, рассказал РИА Новости военнопленный Антон Чернявский. РИА Новости, 16.11.2025
Боевики ВСУ располагаются в школах и между жилых домов, рассказал пленный

Военные ВСУ в Сумской области располагаются в школах и между жилых домов

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ в Сумской области располагаются в спортзалах школ, оборудуют позиции между домов, рассказал РИА Новости военнопленный Антон Чернявский.
"Отвезли в Красноградский район, Сумская область, там был пункт сбора в школе - в спортивном зале, по сути, казарму устроили", - сказал Чернявский.
Он добавил, что украинские военные располагались в школах, а также между жилых домов в его родном поселке Пятилетки на севере Харьковской области.
"Это неприемлемо с моральной точки зрения, но нынешних условиях, возможно, это целесообразно. В том, что они прикрываются (мирными гражданами - ред.), то, что они в школах прячутся, и между домов, они дают себе отчет", - добавил Чернявский.
Украинский пленный рассказывает, как сослуживцы хотели убить его дроном после того, как он сдался военным РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
