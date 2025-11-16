https://ria.ru/20251116/vsu-2055251325.html
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении - РИА Новости, 16.11.2025
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении
Подразделения 57-й бригады ВСУ отступают с занимаемых позиций на Харьковском направлении, некоторые украинские военные пытаются уйти, притворяясь мирными... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T06:34:00+03:00
2025-11-16T06:34:00+03:00
2025-11-16T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении
Военные ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении