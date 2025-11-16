Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 16.11.2025 (обновлено: 07:14 16.11.2025)
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении

Военные ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения 57-й бригады ВСУ отступают с занимаемых позиций на Харьковском направлении, некоторые украинские военные пытаются уйти, притворяясь мирными жителями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций. Некоторые военнослужащие переодеваются в гражданскую форму одежды и под видом мирных жителей пытаются уйти", - сказал собеседник агентства.
Один из военных взят в плен, добавил он.
