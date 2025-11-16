Молодые военные ВСУ массово дезертируют в Сумской области

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Молодые военные 80-й бригады ВСУ массово бегут с позиций в районе Садков Сумской области из-за невыносимых условий службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

