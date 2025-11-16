https://ria.ru/20251116/vsu-2055233235.html
Силовики рассказали о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе
Силовики рассказали о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе - РИА Новости, 16.11.2025
Силовики рассказали о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе
Украинские военнослужащие территориальной обороны дезертируют с передовых позиций в населенном пункте Ямполь в ДНР, за который идут бои, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:01:00+03:00
2025-11-16T00:01:00+03:00
2025-11-16T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ямполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251115/vsu-2055231726.html
ямполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ямполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Силовики рассказали о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе
Военные 111-й бригады ВСУ сбежали с позиций в Ямполе в ДНР
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие территориальной обороны дезертируют с передовых позиций в населенном пункте Ямполь в ДНР, за который идут бои, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В результате радиоперехвата были выявлены случаи самовольного оставления позиции в Ямполе
украинскими военнослужащими из 4-го батальона 111-й бригады ВСУ
", - сообщили агентству в силовых структурах.
Как рассказали в силовых структурах, из радиоперехвата следует, что после долгого нахождения под обстрелами один из украинских боевиков сообщил по рации сослуживцам, что если к утру не дадут команду на выход, они сами будут покидать позиции.
"Что-то рядом прилетело, на одно ухо оглох, а так 4-5-0 (шифрованная информация об обстановке - ред.)... Двадцатый день, если не последний, завтра до утра буду выдвигаться", - говорит украинский военнослужащий во время радиообмена со своими сослуживцами.