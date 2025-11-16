Силовики рассказали о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие территориальной обороны дезертируют с передовых позиций в населенном пункте Ямполь в ДНР, за который идут бои, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В результате радиоперехвата были выявлены случаи самовольного оставления позиции в Ямполе украинскими военнослужащими из 4-го батальона 111-й бригады ВСУ ", - сообщили агентству в силовых структурах.

Как рассказали в силовых структурах, из радиоперехвата следует, что после долгого нахождения под обстрелами один из украинских боевиков сообщил по рации сослуживцам, что если к утру не дадут команду на выход, они сами будут покидать позиции.