https://ria.ru/20251116/vs-2055282902.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 110 украинских военнослужащих, танк и боевую бронемашину за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:24:00+03:00
2025-11-16T12:24:00+03:00
2025-11-16T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли за сутки более 110 боевиков в зоне действий группировки Днепр
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила более 110 украинских военнослужащих, танк и боевую бронемашину за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ
в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов и Степногорск Запорожской области", - следует из сообщения Минобороны.
В Минобороны уточнили, что российскими военными уничтожены свыше 110 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, два орудия полевой ариллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.