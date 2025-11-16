Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила более 110 украинских военнослужащих, танк и боевую бронемашину за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что российскими военными уничтожены свыше 110 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, два орудия полевой ариллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.