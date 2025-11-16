https://ria.ru/20251116/vs-2055282601.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 470 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - до 280, сообщили... РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли за сутки до 470 боевиков в зоне действий группировки Север