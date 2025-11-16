Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 16.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 470 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - до 280, сообщили...
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
красноармейск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли за сутки до 470 боевиков в зоне действий группировки Север

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 470 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - до 280, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 280 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина "Казак" и 155 мм гаубица М777 производства США. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
