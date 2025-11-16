Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки в зоне своей ответственности до 470 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска - до 280, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.