ВС России освободили Ровнополье в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 16.11.2025 (обновлено: 13:33 16.11.2025)
ВС России освободили Ровнополье в Запорожской области
ВС России освободили Ровнополье в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 16.11.2025
Освобождение запорожского Ровнополья
Российские военные, освобождая запорожское Ровнополье, совершили рывок на 5 километров вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны, показав кадры боев за село.
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
