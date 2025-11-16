https://ria.ru/20251116/vs-2055280965.html
ВС России освободили Ровнополье в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" ВС России в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия
запорожская область
Освобождение запорожского Ровнополья
Российские военные, освобождая запорожское Ровнополье, совершили рывок на 5 километров вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны, показав кадры боев за село.
