Врач рассказала, как распознать анорексию

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Анорексия может появиться, даже когда вес в норме, чтобы распознать заболевание, нужно обращать внимание на изменения в поведении, а не только на вес, должно насторожить резкое изменение пищевых привычек, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, заслуженный врач РФ Марина Кинкулькина.

Международный день борьбы с анорексией отмечается 16 ноября.

"Сегодня мы все чаще диагностируем атипичную нервную анорексию. При этом расстройстве у человека присутствуют все признаки анорексии, включая искаженное восприятие тела, панический страх поправиться и жесткие ограничения в еде, - но при этом вес остается в норме или даже превышает ее", - сообщила врач.

Кинкулькина добавила, что необходимо в таком случае обращать внимание на изменения в поведении, а не только на вес.

"Должно насторожить резкое изменение пищевых привычек - отказ от прежде любимых продуктов, особенно углеводов и жиров, частые взвешивания, чрезмерные физические нагрузки и различные ритуалы вокруг еды", - отметила представитель Сеченовского университета.