Врач рассказала, как распознать анорексию - РИА Новости, 16.11.2025
09:39 16.11.2025 (обновлено: 11:01 16.11.2025)
Врач рассказала, как распознать анорексию
Врач рассказала, как распознать анорексию

Кинкулькина: анорексия может появиться, даже когда вес в норме

© Getty Images / Motortion
Девушка
© Getty Images / Motortion
Девушка . Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Анорексия может появиться, даже когда вес в норме, чтобы распознать заболевание, нужно обращать внимание на изменения в поведении, а не только на вес, должно насторожить резкое изменение пищевых привычек, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, заслуженный врач РФ Марина Кинкулькина.
Международный день борьбы с анорексией отмечается 16 ноября.
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании
23 октября, 03:15
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании
23 октября, 03:15
"Сегодня мы все чаще диагностируем атипичную нервную анорексию. При этом расстройстве у человека присутствуют все признаки анорексии, включая искаженное восприятие тела, панический страх поправиться и жесткие ограничения в еде, - но при этом вес остается в норме или даже превышает ее", - сообщила врач.
Кинкулькина добавила, что необходимо в таком случае обращать внимание на изменения в поведении, а не только на вес.
"Должно насторожить резкое изменение пищевых привычек - отказ от прежде любимых продуктов, особенно углеводов и жиров, частые взвешивания, чрезмерные физические нагрузки и различные ритуалы вокруг еды", - отметила представитель Сеченовского университета.
Кроме того, человек также стремится всеми силами избегать совместных приемов пищи, может готовить и угощать других, но сам при этом не есть.
Мужчина с кружкой чая - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике респираторных заболеваний
27 октября, 03:39
 
