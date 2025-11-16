https://ria.ru/20251116/vrach-2055263487.html
Врач рассказала, как распознать анорексию
Врач рассказала, как распознать анорексию - РИА Новости, 16.11.2025
Врач рассказала, как распознать анорексию
Анорексия может появиться, даже когда вес в норме, чтобы распознать заболевание, нужно обращать внимание на изменения в поведении, а не только на вес, должно... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T09:39:00+03:00
2025-11-16T09:39:00+03:00
2025-11-16T11:01:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055269988_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5decf0d72c6598c3cc7884e343c8a682.jpg
https://ria.ru/20251023/pitanie-2049970745.html
https://ria.ru/20251027/profilaktika-2050802206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055269988_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_471b88416b368eb16562722bf19ca7fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Врач рассказала, как распознать анорексию
Кинкулькина: анорексия может появиться, даже когда вес в норме
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Анорексия может появиться, даже когда вес в норме, чтобы распознать заболевание, нужно обращать внимание на изменения в поведении, а не только на вес, должно насторожить резкое изменение пищевых привычек, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, заслуженный врач РФ Марина Кинкулькина.
Международный день борьбы с анорексией отмечается 16 ноября.
"Сегодня мы все чаще диагностируем атипичную нервную анорексию. При этом расстройстве у человека присутствуют все признаки анорексии, включая искаженное восприятие тела, панический страх поправиться и жесткие ограничения в еде, - но при этом вес остается в норме или даже превышает ее", - сообщила врач.
Кинкулькина добавила, что необходимо в таком случае обращать внимание на изменения в поведении, а не только на вес.
"Должно насторожить резкое изменение пищевых привычек - отказ от прежде любимых продуктов, особенно углеводов и жиров, частые взвешивания, чрезмерные физические нагрузки и различные ритуалы вокруг еды", - отметила представитель Сеченовского университета.
Кроме того, человек также стремится всеми силами избегать совместных приемов пищи, может готовить и угощать других, но сам при этом не есть.