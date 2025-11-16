Вино из Италии покрывает 40% импорта из ЕС в Россию, заявили в ИРТП

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несмотря на снижение объема импорта вина в Россию из-за санкций Евросоюза, Италия занимает лидирующие позиции, покрывая почти 40% импорта вина из стран ЕС, сообщил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты Альберто Скалси.

Скалси отметил, что речь идет примерно о 49 тысячах тонн продукции и добавил, что хоть в нынешних условиях местное производство вин расширяется, но на российском рынке все еще остается место для сильных итальянских брендов, которые имеют лояльную клиентуру.