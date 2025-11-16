Рейтинг@Mail.ru
Вино из Италии покрывает 40% импорта из ЕС в Россию, заявили в ИРТП - РИА Новости, 16.11.2025
07:34 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/vino-2055254232.html
Вино из Италии покрывает 40% импорта из ЕС в Россию, заявили в ИРТП
Вино из Италии покрывает 40% импорта из ЕС в Россию, заявили в ИРТП - РИА Новости, 16.11.2025
Вино из Италии покрывает 40% импорта из ЕС в Россию, заявили в ИРТП
Несмотря на снижение объема импорта вина в Россию из-за санкций Евросоюза, Италия занимает лидирующие позиции, покрывая почти 40% импорта вина из стран ЕС,... РИА Новости, 16.11.2025
экономика
италия
россия
москва
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
итало-российская торговая палата
экономика, италия, россия, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, итало-российская торговая палата
Экономика, Италия, Россия, Москва, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Итало-российская торговая палата
Вино из Италии покрывает 40% импорта из ЕС в Россию, заявили в ИРТП

Скалси: итальянские вина покрывают около 40% импорта из ЕС в Россию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИтальянское вино
Итальянское вино - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Итальянское вино. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несмотря на снижение объема импорта вина в Россию из-за санкций Евросоюза, Италия занимает лидирующие позиции, покрывая почти 40% импорта вина из стран ЕС, сообщил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты Альберто Скалси.
"В 2024 году общий объем импорта вина в Россию сократился примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом, но, несмотря на это сокращение, Италия осталась первым европейским поставщиком (винной продукции - ред.), покрывая почти 40% импорта вина из ЕС", - заявил он.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Член правления АВВР раскрыл, когда российское вино займет большинство рынка
14 ноября, 06:55
Скалси отметил, что речь идет примерно о 49 тысячах тонн продукции и добавил, что хоть в нынешних условиях местное производство вин расширяется, но на российском рынке все еще остается место для сильных итальянских брендов, которые имеют лояльную клиентуру.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Какое брать: вино России наносит Западу ответный удар
Вчера, 08:00
 
