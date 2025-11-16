Коррупционный скандал на Украине подрывает европейскую поддержку, пишут СМИ

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Крупный коррупционный скандал на Украине ослабляет дальнейшую поддержку Киева со стороны Европы и в долгосрочной перспективе может повлиять на вступление страны в Европейский союз, считает журналист из телеканала RTBF Сандро Калдерон.

"(Коррупционный - ред.) скандал "Мидас" только начинается, но он еще больше ослабляет позиции Владимира Зеленского , который уже сталкивается с трудностями на поле боя. Украинский президент должен быстро вернуть доверие как своих сограждан, так и европейцев. В долгосрочной перспективе речь идет о рисках для вступления Украины ЕС , а в краткосрочной - о продолжении европейской поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - сказано в материале.

Калдерон считает, что в целом борьба с коррупцией на Украине всё ещё имеет серьёзные недостатки, так как, несмотря на принятие реформ, они пока недостаточно реализуются.

"(Зеленскому - ред.) предстоит приложить немало усилий, чтобы убедить как внутреннюю, так и международную аудиторию. Этот скандал произошёл всего через несколько месяцев после другого инцидента, который уже подорвал доверие к Владимиру Зеленскому", - отметил журналист.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.