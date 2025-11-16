Рейтинг@Mail.ru
Коррупционный скандал на Украине подрывает европейскую поддержку, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2025
23:59 16.11.2025
Коррупционный скандал на Украине подрывает европейскую поддержку, пишут СМИ
Коррупционный скандал на Украине подрывает европейскую поддержку, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2025
Коррупционный скандал на Украине подрывает европейскую поддержку, пишут СМИ
Крупный коррупционный скандал на Украине ослабляет дальнейшую поддержку Киева со стороны Европы и в долгосрочной перспективе может повлиять на вступление страны РИА Новости, 16.11.2025
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
киев
европа
в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз
Коррупционный скандал на Украине подрывает европейскую поддержку, пишут СМИ

RTBF: Коррупционный скандал на Украине подрывает европейскую поддержку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Крупный коррупционный скандал на Украине ослабляет дальнейшую поддержку Киева со стороны Европы и в долгосрочной перспективе может повлиять на вступление страны в Европейский союз, считает журналист из телеканала RTBF Сандро Калдерон.
"(Коррупционный - ред.) скандал "Мидас" только начинается, но он еще больше ослабляет позиции Владимира Зеленского, который уже сталкивается с трудностями на поле боя. Украинский президент должен быстро вернуть доверие как своих сограждан, так и европейцев. В долгосрочной перспективе речь идет о рисках для вступления Украины в ЕС, а в краткосрочной - о продолжении европейской поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - сказано в материале.
Калдерон считает, что в целом борьба с коррупцией на Украине всё ещё имеет серьёзные недостатки, так как, несмотря на принятие реформ, они пока недостаточно реализуются.
"(Зеленскому - ред.) предстоит приложить немало усилий, чтобы убедить как внутреннюю, так и международную аудиторию. Этот скандал произошёл всего через несколько месяцев после другого инцидента, который уже подорвал доверие к Владимиру Зеленскому", - отметил журналист.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюз
 
 
