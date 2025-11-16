Рейтинг@Mail.ru
16.11.2025

В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник
20:29 16.11.2025
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник
Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ, которую задействуют на нескольких "особо горячих" направлениях, устроили акцию протеста в Харькове, сообщили РИА... РИА Новости, 16.11.2025
в мире, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник

Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ вышли на акцию протеста в Харькове

Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ, которую задействуют на нескольких "особо горячих" направлениях, устроили акцию протеста в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Состоялась акция протеста в Харькове. В основном, на баннерах присутствовали пропавшие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады, которую в настоящий момент командование ВСУ задействует на нескольких особо горячих направлениях", - сказал собеседник агентства.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
 
В миреХарьковВооруженные силы Украины
 
 
