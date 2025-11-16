https://ria.ru/20251116/ukraina-2055335342.html
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник - РИА Новости, 16.11.2025
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник
Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ, которую задействуют на нескольких "особо горячих" направлениях, устроили акцию протеста в Харькове, сообщили РИА... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T20:29:00+03:00
2025-11-16T20:29:00+03:00
2025-11-16T20:29:00+03:00
в мире
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055183501.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове родственники штурмовиков ВСУ вышли на митинг, сообщает источник
Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ вышли на акцию протеста в Харькове