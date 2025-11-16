https://ria.ru/20251116/ukraina-2055334895.html
В Краматорске боевик ВСУ погиб от взрыва пауэрбанка
В Краматорске боевик ВСУ погиб от взрыва пауэрбанка - РИА Новости, 16.11.2025
В Краматорске боевик ВСУ погиб от взрыва пауэрбанка
Военный ВСУ погиб в Краматорске (ДНР) от взрыва купленного на рынке пауэрбанка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T20:26:00+03:00
2025-11-16T20:26:00+03:00
2025-11-16T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250807/kramatorsk-2033904003.html
донецкая народная республика
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Краматорске боевик ВСУ погиб от взрыва пауэрбанка
В Краматорске боевик ВСУ погиб от взрыва купленного на рынке пауэрбанка