https://ria.ru/20251116/ukraina-2055334521.html
На Украине ОПГ вымогают деньги у солдат ВСУ, сообщил источник
На Украине ОПГ вымогают деньги у солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 16.11.2025
На Украине ОПГ вымогают деньги у солдат ВСУ, сообщил источник
Организованные преступные группировки (ОПГ) действуют на Украине, они вымогают деньги у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T20:25:00+03:00
2025-11-16T20:25:00+03:00
2025-11-16T20:25:00+03:00
украина
кировоградская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511290_0:76:2967:1745_1920x0_80_0_0_b756086c3636ed52c2648e6cbbe9de2f.jpg
https://ria.ru/20251115/braziliya-2055115445.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511290_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c95314cb1eefa5e97a89d6a26bea5847.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кировоградская область, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине ОПГ вымогают деньги у солдат ВСУ, сообщил источник
На Украине действуют ОПГ, которые вымогают у прибывших с фронта деньги
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Организованные преступные группировки (ОПГ) действуют на Украине, они вымогают деньги у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине давно действуют ОПГ, которые вымогают у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ денежные средства", - сказал собеседник агентства.
Чаще всего, по его словам, такие случаи заканчиваются обыкновенным грабежом, без убийств, но так происходит не всегда.
"В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами", - отметил представитель силовых структур.
Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке: кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск боец ВСУ обладает крупной суммой денег, полученных на передовой, добавил он.
Такую смерть, по его словам, вряд ли отнесут к боевым потерям, и родственники убитого останутся без выплат.