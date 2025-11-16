Рейтинг@Mail.ru
На Украине ОПГ вымогают деньги у солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 16.11.2025
20:25 16.11.2025
На Украине ОПГ вымогают деньги у солдат ВСУ, сообщил источник
Организованные преступные группировки (ОПГ) действуют на Украине, они вымогают деньги у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 16.11.2025
украина, кировоградская область, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины, В мире
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Организованные преступные группировки (ОПГ) действуют на Украине, они вымогают деньги у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине давно действуют ОПГ, которые вымогают у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ денежные средства", - сказал собеседник агентства.
Чаще всего, по его словам, такие случаи заканчиваются обыкновенным грабежом, без убийств, но так происходит не всегда.
"В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами", - отметил представитель силовых структур.
Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке: кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск боец ВСУ обладает крупной суммой денег, полученных на передовой, добавил он.
Такую смерть, по его словам, вряд ли отнесут к боевым потерям, и родственники убитого останутся без выплат.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ
15 ноября, 04:14
 
УкраинаКировоградская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
