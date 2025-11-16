На Украине ОПГ вымогают деньги у солдат ВСУ, сообщил источник

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Организованные преступные группировки (ОПГ) действуют на Украине, они вымогают деньги у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На Украине давно действуют ОПГ, которые вымогают у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ денежные средства", - сказал собеседник агентства.

Чаще всего, по его словам, такие случаи заканчиваются обыкновенным грабежом, без убийств, но так происходит не всегда.

"В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами", - отметил представитель силовых структур.

Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке: кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск боец ВСУ обладает крупной суммой денег, полученных на передовой, добавил он.