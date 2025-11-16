Рейтинг@Mail.ru
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере БПЛА - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 16.11.2025 (обновлено: 20:10 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055331479.html
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере БПЛА
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере БПЛА - РИА Новости, 16.11.2025
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере БПЛА
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА и кибербезопасности, а также энергетическую... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T19:57:00+03:00
2025-11-16T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
греция
афины
владимир зеленский
кириакос мицотакис
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055332842_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_3f3169511338fc74626fa8833dcd3d2f.jpg
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055317292.html
украина
греция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055332842_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5e752ec64ccaeb8e099ca75bf15ea839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, греция, афины, владимир зеленский, кириакос мицотакис, сергей лавров, нато, depa, нафтогаз украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Афины, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, Сергей Лавров, НАТО, DEPA, Нафтогаз Украины
Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере БПЛА

Мицотакис и Зеленский обсудили разработку БПЛА и кибербезопасность

© Getty Images / NurPhoto/TelegramВладимир Зеленский и Кириакос Мицотакис во время встречи в Греции. 16 ноября 2025
Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис во время встречи в Греции. 16 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Telegram
Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис во время встречи в Греции. 16 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА и кибербезопасности, а также энергетическую безопасность, говорится в совместном заявлении по итогам визита Зеленского в Афины.
"Стороны договорились углубить сотрудничество в области обороны, сосредоточив внимание на укреплении безопасности на море, включая сотрудничество в разработке и развертывании морских БПЛА, совместные учения и обучение, связанные с беспилотными морскими системами, а также расширение обмена информацией о морских угрозах", - говорится в заявлении Зеленского и Мицотакиса, его текст распространила пресс-служба греческого премьер-министра.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы кибербезопасности и "договорились разработать совместные инициативы по укреплению защиты критически важной инфраструктуры и противодействию кибер- и гибридным угрозам, направленным против обеих стран".
В ходе встречи Мицотакис и Зеленский также обсудили вопросы энергетики и поставок газа на Украину через Грецию.
В воскресенье греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Начали замыкать кольцо". В США сообщили Зеленскому плохие новости
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГрецияАфиныВладимир ЗеленскийКириакос МицотакисСергей ЛавровНАТОDEPAНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала