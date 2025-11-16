Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере БПЛА

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БПЛА и кибербезопасности, а также энергетическую безопасность, говорится в совместном заявлении по итогам визита Зеленского в Афины.