Франция назвала условие, при котором ЕС продолжит помогать Украине

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина должна бескомпромиссно бороться с коррупцией, чтобы рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны ЕС, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.
"Мы поддерживаем очень откровенный и требовательный диалог с украинскими властями, чтобы напомнить им, что борьба с коррупцией во всех ее формах — абсолютный приоритет для Евросоюза. И для того, чтобы иметь возможность рассчитывать в долгосрочной перспективе на поддержку ЕС, чтобы иметь возможность продолжить этот путь к вступлению в ЕС, нужно быть бескомпромиссным", — сказал он.
Коррупционный скандал на Украине
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
