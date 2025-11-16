Франция назвала условие, при котором ЕС продолжит помогать Украине

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина должна бескомпромиссно бороться с коррупцией, чтобы рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны ЕС, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

"Мы поддерживаем очень откровенный и требовательный диалог с украинскими властями, чтобы напомнить им, что борьба с коррупцией во всех ее формах — абсолютный приоритет для Евросоюза. И для того, чтобы иметь возможность рассчитывать в долгосрочной перспективе на поддержку ЕС , чтобы иметь возможность продолжить этот путь к вступлению в ЕС, нужно быть бескомпромиссным", — сказал он.

Коррупционный скандал на Украине

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Как писало издание "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщается, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Украина из-за этого может лишиться поддержки Запада.