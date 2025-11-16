https://ria.ru/20251116/ukraina-2055309812.html
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа - РИА Новости, 16.11.2025
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
Греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа Киеву, трансляция велась на YouTube-канале DRM... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T16:28:00+03:00
2025-11-16T16:28:00+03:00
2025-11-16T20:48:00+03:00
греция
украина
владимир зеленский
нафтогаз украины
depa
в мире
энергетика
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055330934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b07cb7f9999e4e961b724a8803114df.jpg
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055217176.html
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055329311.html
https://ria.ru/20251112/udar-2054619503.html
греция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055330934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fba29b760d8aab78f6abc047013d2446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, украина, владимир зеленский, нафтогаз украины, depa, в мире, энергетика, природный газ, экономика
Греция, Украина, Владимир Зеленский, Нафтогаз Украины, DEPA, В мире, Энергетика, Природный газ, Экономика
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
Греческая DEPA и Нафтогаз подписали письмо о намерениях по поставке газа Украине
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях
по поставке природного газа Киеву, трансляция велась на YouTube-канале DRM News
.
Документ подписали генеральный директор DEPA Константинос Ксифарас и глава "Нафтогаза
" Сергей Корецкий.
Подписание состоялось в присутствии Владимира Зеленского
, греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и посла США
в Афинах Кимберли Гилфойл.
В пресс-релизе на сайте DEPA сообщается, что поставки начнутся в декабре и продолжатся до марта 2026 года. Сжиженный природный газ из США будут поставлять на Украину по маршруту Route 1 — проекту газоснабжения из Греции на Украину через пять стран. В транспортировке будут участвовать греческий оператор DESFA, болгарский Bulgartransgaz, румынский Transgaz, молдавский VestMoldTransgaz и украинский ОГТСУ.
Зеленский в воскресенье посетил Грецию со срочным визитом. Портал pronews.gr сообщал, что он собирается попросить Мицотакиса о поставках ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 для Вооруженных сил Украины.
Из их совместного заявления по итогам переговоров следует, что стороны обсудили вопросы энергетики и поставок газа на Украину через Грецию. Сообщается, что, помимо этого, они договорились об "укреплении сотрудничества" в разработке и развертывании морских БПЛА, включая совместные учения и обучение. Также они затронули тему кибербезопасности.
Из-за визита главы киевского режима греческая полиция ввела ограничения на все публичные собрания на открытом воздухе. Этот шаг объяснили тем, что такие мероприятия якобы представляют серьезную угрозу общественной безопасности.