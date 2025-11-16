Рейтинг@Mail.ru
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа - РИА Новости, 16.11.2025
16:28 16.11.2025 (обновлено: 20:48 16.11.2025)
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
Греция и Украина подписали письмо о намерениях по поставке газа
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа Киеву, трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
Документ подписали генеральный директор DEPA Константинос Ксифарас и глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Подписание состоялось в присутствии Владимира Зеленского, греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и посла США в Афинах Кимберли Гилфойл.
В пресс-релизе на сайте DEPA сообщается, что поставки начнутся в декабре и продолжатся до марта 2026 года. Сжиженный природный газ из США будут поставлять на Украину по маршруту Route 1 — проекту газоснабжения из Греции на Украину через пять стран. В транспортировке будут участвовать греческий оператор DESFA, болгарский Bulgartransgaz, румынский Transgaz, молдавский VestMoldTransgaz и украинский ОГТСУ.
Зеленский в воскресенье посетил Грецию со срочным визитом. Портал pronews.gr сообщал, что он собирается попросить Мицотакиса о поставках ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 для Вооруженных сил Украины.
Из их совместного заявления по итогам переговоров следует, что стороны обсудили вопросы энергетики и поставок газа на Украину через Грецию. Сообщается, что, помимо этого, они договорились об "укреплении сотрудничества" в разработке и развертывании морских БПЛА, включая совместные учения и обучение. Также они затронули тему кибербезопасности.
Из-за визита главы киевского режима греческая полиция ввела ограничения на все публичные собрания на открытом воздухе. Этот шаг объяснили тем, что такие мероприятия якобы представляют серьезную угрозу общественной безопасности.
