Рейтинг@Mail.ru
Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055307458.html
Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине
Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине - РИА Новости, 16.11.2025
Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине
Ежедневные зверства Украины против мирных жителей России происходят при соучастии Запада, в том числе Бельгии, сообщило посольство РФ в королевстве. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T15:57:00+03:00
2025-11-16T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
бельгия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251026/peskov-2050690092.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Бельгия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине

Посольство РФ: зверства Киева против россиян совершаются при соучастии Бельгии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Ежедневные зверства Украины против мирных жителей России происходят при соучастии Запада, в том числе Бельгии, сообщило посольство РФ в королевстве.
В субботу глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что удары России по Украине преднамеренно направлены против мирных жителей и представляют собой военные преступления. Он заверил, что Евросоюз продолжит усиливать давление на РФ.
"При этом двулично закрываются глаза на практически ежедневные зверства киевского режима в отношении мирного населения России, сравнимые по жестокости с поведением нацистов и террористов... Они осуществляются при прямом соучастии западных стран, включая Бельгию", - говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Песков: войска жестко отреагируют на попытки ударов Украины вглубь России
26 октября, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБельгияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала