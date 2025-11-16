Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Ежедневные зверства Украины против мирных жителей России происходят при соучастии Запада, в том числе Бельгии, сообщило посольство РФ в королевстве.
"При этом двулично закрываются глаза на практически ежедневные зверства киевского режима в отношении мирного населения России, сравнимые по жестокости с поведением нацистов и террористов... Они осуществляются при прямом соучастии западных стран, включая Бельгию", - говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.