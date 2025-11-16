На Украине заявили, что согласовали план перезагрузки энергетической сферы

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала заявила, что план перезагрузки энергетической сферы и госорганов согласован, готовится решение по обновлению нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), госинспекций ядерного регулирования и энергетического надзора, а также фонда госимущества.

Свириденко 13 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний.

"Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере. Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора. Правительство готовит решение по обновлению НКРЭКУ, государственной инспекции ядерного регулирования и государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале

Она отметила, что ожидает реакции в отношении сотрудников агентства по розыску и управлению активами, фигурирующих в деле о коррупции. По ее словам, также поручено провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.