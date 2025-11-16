Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили, что согласовали план перезагрузки энергетической сферы - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055288882.html
На Украине заявили, что согласовали план перезагрузки энергетической сферы
На Украине заявили, что согласовали план перезагрузки энергетической сферы - РИА Новости, 16.11.2025
На Украине заявили, что согласовали план перезагрузки энергетической сферы
Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала заявила, что план перезагрузки энергетической сферы и госорганов согласован, готовится решение... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:21:00+03:00
2025-11-16T13:21:00+03:00
украина
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
герман галущенко
в мире
владимир зеленский
фонд государственного имущества украины
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251116/dmitruk-2055238968.html
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055246392.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), герман галущенко, в мире, владимир зеленский, фонд государственного имущества украины, энергоатом
Украина, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Герман Галущенко, В мире, Владимир Зеленский, Фонд государственного имущества Украины, Энергоатом
На Украине заявили, что согласовали план перезагрузки энергетической сферы

На Украине заявили, что согласовали план перезагрузки энергетики и госорганов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала заявила, что план перезагрузки энергетической сферы и госорганов согласован, готовится решение по обновлению нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), госинспекций ядерного регулирования и энергетического надзора, а также фонда госимущества.
Свириденко 13 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
01:31
"Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере. Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора. Правительство готовит решение по обновлению НКРЭКУ, государственной инспекции ядерного регулирования и государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что ожидает реакции в отношении сотрудников агентства по розыску и управлению активами, фигурирующих в деле о коррупции. По ее словам, также поручено провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Худшее время": в США предупредили Зеленского о новом ударе
04:51
 
УкраинаСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Герман ГалущенкоВ миреВладимир ЗеленскийФонд государственного имущества УкраиныЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала