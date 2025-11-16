https://ria.ru/20251116/ukraina-2055266898.html
ВС России поразили объект энергетики в Одесской области
Объекты энергетики повреждены в Одесской области на юге Украины, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 16.11.2025
