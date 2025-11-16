Рейтинг@Mail.ru
Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине, заявил Уотерс - РИА Новости, 16.11.2025
07:18 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055253848.html
Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине, заявил Уотерс
Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине, заявил Уотерс - РИА Новости, 16.11.2025
Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине, заявил Уотерс
Властная верхушка на Западе не хочет, чтобы люди западных государств знали правду о нацистах на Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink... РИА Новости, 16.11.2025
в мире, украина, россия, киев, степан бандера, роман шухевич, украинская повстанческая армия, pink floyd, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Украина, Россия, Киев, Степан Бандера, Роман Шухевич, Украинская повстанческая армия, Pink Floyd, Организации украинских националистов* (ОУН)*
Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине, заявил Уотерс

Роджер Уотерс: Запад не хочет, чтобы люди знали правду о нацистах на Украине

Роджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Роджер Уотерс. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Властная верхушка на Западе не хочет, чтобы люди западных государств знали правду о нацистах на Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Он вспомнил о своей знакомой украинке по имени Алина, с которой он вел переписку по электронной почте.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Трампу и Стармеру плевать на украинских солдат, заявил Роджер Уотерс
03:06
"В одном из электронных писем она написала мне: "вы совершенно неправы насчет одной вещи". И я спросил: "какой?" Она сказала: "на Украине нет нацистов". И я просто подумал, насколько это удивительно, что эта молодая 18-летняя девушка была полностью охвачена своей верой. Она никогда не слышала ни о Степане Бандере, ни о батальонах "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.). И она ничего не знала об истории того, что произошло на Украине во время Второй мировой войны. Ничего! Поэтому она поверила, что меня "пичкали российской пропагандой" о том, что в Киеве есть нацисты", - сказал Уотерс.
Он признался, что ему очень жаль эту девушку.
"Это и есть настоящая борьба. Например, интервью, которое мы проводим - вы никогда не увидите его в Англии или в Америке, или где-либо еще. Может быть, получится, если выйти в Интернет. Но вам придется искать его, придется найти наш разговор, потому что они - власти, верхушка - они не хотят, чтобы люди видели этот разговор", - отметил Уотерс.
Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"** (ОУН**, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН** - "Украинской повстанческой армии"** (УПА**, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Бандеры и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Запрещенная в России экстремистская организация
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Роджер Уотерс назвал нацистским правительство Украины
Вчера, 04:02
 
В миреУкраинаРоссияКиевСтепан БандераРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияPink FloydОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
