Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине, заявил Уотерс

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Властная верхушка на Западе не хочет, чтобы люди западных государств знали правду о нацистах на Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он вспомнил о своей знакомой украинке по имени Алина, с которой он вел переписку по электронной почте.

"В одном из электронных писем она написала мне: "вы совершенно неправы насчет одной вещи". И я спросил: "какой?" Она сказала: "на Украине нет нацистов". И я просто подумал, насколько это удивительно, что эта молодая 18-летняя девушка была полностью охвачена своей верой. Она никогда не слышала ни о Степане Бандере , ни о батальонах "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.). И она ничего не знала об истории того, что произошло на Украине во время Второй мировой войны. Ничего! Поэтому она поверила, что меня "пичкали российской пропагандой" о том, что в Киеве есть нацисты", - сказал Уотерс.

Он признался, что ему очень жаль эту девушку.

"Это и есть настоящая борьба. Например, интервью, которое мы проводим - вы никогда не увидите его в Англии или в Америке , или где-либо еще. Может быть, получится, если выйти в Интернет. Но вам придется искать его, придется найти наш разговор, потому что они - власти, верхушка - они не хотят, чтобы люди видели этот разговор", - отметил Уотерс.

Степан Бандера – лидер " Организации украинских националистов"** (ОУН** , запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН** - " Украинской повстанческой армии "** (УПА**, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Бандеры и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича . Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.

* Запрещенная в России террористическая организация