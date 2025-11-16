"Душить украинцев": в Киеве испугались решения Запада

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинцев начнут силой возвращать обратно на родину из США и стран Европы, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам", — признал он.

Политолог также отметил, что сам Владимир Зеленский очень заинтересован в том, чтобы как можно больше людей проживающих за рубежом, вернулись обратно.

"Линия принята. <…> Зеленский дал им указания (Послам в разных странах. — Прим. Ред.), чтобы гнобить украинцев, вести переговоры со всеми правительствами, чтобы они выгоняли украинцев", — предупредил эксперт.

При этом, продолжил он, некоторые европейские страны, такие как Германия Польша , уже начали этот процесс.

"Зеленскому говорит (Канцлер ФРГ Фридрих. — Прим Ред.) Мерц, что ты их (Украинских беженцев. — Прим. Ред.) убери отсюда и не пускай. Представляете? <…> Теперь соседи: вот то, что (Президент Польши Кароль. — Прим. Ред.) Навроцкий заявил, это просто уже открытая ненависть такая. <…> Навроцкий сейчас работает по лекалам трампистов, а там одни лекала: душить украинцев", — объяснил Соскин

По словам экс-советника, сам президент США Дональд Трамп взял курс на прекращение оказания помощи украинцам, добравшимся до Штатов, в рамках пересмотра позиции по украинскому конфликту и по поддержке Киева в целом.

Европа против украинских беженцев

В четверг Мерц провел телефонный разговор с Зеленским, призвав главу киевского режима принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.

В среду в рамках заседания кабмина ФРГ было достигнуто соглашение о том, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.

В пятницу президент Польши объявил, что Варшава продлила помощь украинцам только на один год. Недавно Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий неработающим украинцам социальные выплаты и медицинское обеспечение. В первую очередь это касается ежемесячной выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. После он подписал другой принятый сеймом закон, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.