"Душить украинцев": в Киеве испугались решения Запада
03:44 16.11.2025
"Душить украинцев": в Киеве испугались решения Запада
"Душить украинцев": в Киеве испугались решения Запада
Украинцев начнут силой возвращать обратно на родину из США и стран Европы, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
в мире
германия
польша
владимир зеленский
олег соскин
украина
в мире, германия, польша, владимир зеленский, олег соскин, украина
В мире, Германия, Польша, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Украина
Соскин: украинцев будут насильно возвращать на родину

Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинцев начнут силой возвращать обратно на родину из США и стран Европы, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам", — признал он.
Политолог также отметил, что сам Владимир Зеленский очень заинтересован в том, чтобы как можно больше людей проживающих за рубежом, вернулись обратно.
"Линия принята. <…> Зеленский дал им указания (Послам в разных странах. — Прим. Ред.), чтобы гнобить украинцев, вести переговоры со всеми правительствами, чтобы они выгоняли украинцев", — предупредил эксперт.
При этом, продолжил он, некоторые европейские страны, такие как Германия и Польша, уже начали этот процесс.
"Зеленскому говорит (Канцлер ФРГ Фридрих. — Прим Ред.) Мерц, что ты их (Украинских беженцев. — Прим. Ред.) убери отсюда и не пускай. Представляете? <…> Теперь соседи: вот то, что (Президент Польши Кароль. — Прим. Ред.) Навроцкий заявил, это просто уже открытая ненависть такая. <…> Навроцкий сейчас работает по лекалам трампистов, а там одни лекала: душить украинцев", — объяснил Соскин.
По словам экс-советника, сам президент США Дональд Трамп взял курс на прекращение оказания помощи украинцам, добравшимся до Штатов, в рамках пересмотра позиции по украинскому конфликту и по поддержке Киева в целом.

В четверг Мерц провел телефонный разговор с Зеленским, призвав главу киевского режима принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.
В среду в рамках заседания кабмина ФРГ было достигнуто соглашение о том, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.
В пятницу президент Польши объявил, что Варшава продлила помощь украинцам только на один год. Недавно Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий неработающим украинцам социальные выплаты и медицинское обеспечение. В первую очередь это касается ежемесячной выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. После он подписал другой принятый сеймом закон, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
По различным данным, в Польше проживают около полутора миллионов граждан Украины.
