01:53 16.11.2025
СМИ: Киев стал опасен для Зеленского
СМИ: Киев стал опасен для Зеленского
Антикоррупционные протесты против режима Владимира Зеленского сделали Киев опасным местом для него, такое мнение выразил находящийся в украинской столице... РИА Новости, 16.11.2025
СМИ: Киев стал опасен для Зеленского

Welt: Киев превратился в опасное место для Зеленского из-за протестов

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Антикоррупционные протесты против режима Владимира Зеленского сделали Киев опасным местом для него, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него (Зеленского. — Прим. Ред.). И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
01:31
По словам Ваннера, состоявшийся в субботу в Киеве митинг показателен тем, что украинцы продемонстрировали Зеленскому нежелание мириться с текущим положением дел и могут выступить против очередной коррупционной схемы украинского лидера.
"То, что происходит сейчас, тревожит не только украинских военных, но и обычных жителей, которые уже действуют, не дожидаясь, пока ситуация зайдет слишком далеко", — заключил корреспондент.
Вчера украинская активистка Мария Барабаш организовала митинг в Киеве после крупного коррупционного скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Она собирается выходить на площадь каждую субботу, требуя освобождения детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магомедрасулова и экстрадиции на Украину Миндича, а также отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого называет лидером коррупционных схем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Журналист уличил западные СМИ в "прокремлевской пропаганде" о Зеленском
Вчера, 23:17
По данным украинского издания "Страна.ua", на митинге против Зеленского на Майдане в Киеве собралось около ста человек. Участники держали плакаты с надписями "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", а также в поддержку Магомедрасулова, арестованного Службой безопасности Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому
Вчера, 21:14
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
Вчера, 15:42
 
