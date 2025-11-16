Рейтинг@Mail.ru
В Уфе суд обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти ее мужа
08:16 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/ufa-2055256963.html
В Уфе суд обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти ее мужа
В Уфе суд обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти ее мужа - РИА Новости, 16.11.2025
В Уфе суд обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти ее мужа
Суд в Уфе по просьбе женщины обязал частную клинику провести ей ЭКО без согласия супруга, который скоропостижно скончался, говорится в судебных материалах в... РИА Новости, 16.11.2025
россия, общество, уфа
Россия, Общество, Уфа
В Уфе суд обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти ее мужа

Суд в Уфе обязал клинику провести женщине ЭКО после внезапной смерти ее супруга

Криоконсервация яйцеклеток
Криоконсервация яйцеклеток
© Depositphotos.com / OlenaPavlovich
Криоконсервация яйцеклеток. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд в Уфе по просьбе женщины обязал частную клинику провести ей ЭКО без согласия супруга, который скоропостижно скончался, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что семье в частной клинике были оказаны услуги, среди которых криоконсервация восьми эмбрионов. Позднее супруги подписали согласие на размораживание и перенос одного эмбриона в полость матки, процедура состоялась, но через время мужчина скоропостижно умер, подчеркивается в материалах.
Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире
Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире
07:17
После смерти мужа женщина обратилась в клинику с заявлением о проведении ещё одной подобной процедуры. Клиника ответила отказом "ввиду отсутствия нового информационного добровольного согласия супруга", следует из материалов.
Женщина обратилась в суд с иском, в котором попросила признать за ней право на проведение процедуры и обязать клинику оказать медицинские услуги в необходимом количестве.
Суд, изучая обстоятельства дела, среди прочего, сослался на постмортальную репродукцию, "которая стала применяться сравнительно недавно и предполагает использование криоконсервированного репродуктивного материала умерших лиц (взятого при их жизни или в первые часы после смерти) с целью зачатия и рождения детей после смерти одного или даже обоих биологических родителей", сообщается в материалах.
Кроме того, инстанция изучила международную практику, подчеркнув, что такая репродукция затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем.
"Неслучайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей (вплоть до полного запрета), а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия", - указал суд.
Добавив, что в настоящий момент в России нет прямых предписаний относительно законодательного регулирования таких ситуаций, суд принял во внимание, что супруг заявительницы при жизни выразили согласие на размораживание и перенос эмбрионов. Исковые требования были удовлетворены, заключается в материалах.
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми
5 ноября, 08:00
 
