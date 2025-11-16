В Уфе суд обязал клинику провести женщине ЭКО после смерти ее мужа

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд в Уфе по просьбе женщины обязал частную клинику провести ей ЭКО без согласия супруга, который скоропостижно скончался, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что семье в частной клинике были оказаны услуги, среди которых криоконсервация восьми эмбрионов. Позднее супруги подписали согласие на размораживание и перенос одного эмбриона в полость матки, процедура состоялась, но через время мужчина скоропостижно умер, подчеркивается в материалах.

После смерти мужа женщина обратилась в клинику с заявлением о проведении ещё одной подобной процедуры. Клиника ответила отказом "ввиду отсутствия нового информационного добровольного согласия супруга", следует из материалов.

Женщина обратилась в суд с иском, в котором попросила признать за ней право на проведение процедуры и обязать клинику оказать медицинские услуги в необходимом количестве.

Суд, изучая обстоятельства дела, среди прочего, сослался на постмортальную репродукцию, "которая стала применяться сравнительно недавно и предполагает использование криоконсервированного репродуктивного материала умерших лиц (взятого при их жизни или в первые часы после смерти) с целью зачатия и рождения детей после смерти одного или даже обоих биологических родителей", сообщается в материалах.

Кроме того, инстанция изучила международную практику, подчеркнув, что такая репродукция затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем.

"Неслучайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей (вплоть до полного запрета), а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия", - указал суд.