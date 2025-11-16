Осужденный за убийство следователя в Туве пожаловался на цены в колонии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владислав Технюк, пожизненно осужденный за жестокое убийство в 2009 году в Туве следователя милиции, ее матери и пятилетней дочери, пожаловался на цены на продукты питания в колонии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Отбывающий пожизненное наказание Технюк ранее обратился в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры из-за якобы бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы, следует из документов.

Осужденный указывал, что из-за применения торговых надбавок увеличились цены на продукты питания в магазине в ИК, что, по мнению Технюка, следует считать нарушением антимонопольного законодательства, сообщается в материалах.

Позднее Технюк получил ответ от УФАС по Красноярскому краю , которое не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства. Тогда осужденный направил иск в суд, объяснив, что его обращение было обработано вне установленного законом срока, за что ему полагается компенсация в размере 10 тысяч рублей. Суд в Красноярске отказался удовлетворять заявление, решение вступило в силу в конце октября.

Верховный суд Тувы в 2010 году приговорил Технюка к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. По данным следствия, Технюк, который был ранее судим за убийство, в июле 2009 года работал по найму в одном из домов города Турана . В день, когда произошла трагедия, к хозяйке дома приехали ее дочь - следователь милиции со своей пятилетней дочкой.

Хозяйка дома сделала несколько дополнительных поручений работнику, чем вызвала его ярость. Согласно материалам дела, Технюк несколько раз ударил ее топором по голове. Затем, решив избавиться от свидетелей, забил до смерти камнем по голове ее дочь, а внучку задушил веревкой.

После этого убийца подобрал на крыльце дома два сотовых телефона, принадлежащих жертвам, затем угнал и разобрал их автомобиль.