ЦСКА в овертайме проиграл "Северстали" в матче КХЛ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (10-я минута), Даниэль Спронг (30) и Тахир Мингачев (48). У "Северстали" отличились Иоаннис Калдис (8), Руслан Абросимов (44), Николай Чебыкин (52) и Михаил Ильин (61).
16 ноября 2025 • начало в 17:00
Закончен в OT
07:37 • Yanni Kaldis
(Илья Иванцов, Михаил Ильин)
43:10 • Руслан Абросимов
51:23 • Николай Чебыкин
(Thomas Gregoire, Илья Иванцов)
60:43 • Михаил Ильин
(Yanni Kaldis, Данил Аймурзин)
09:14 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
29:52 • Даниэл Спронг
(Дмитрий Бучельников, Ivan Patrikhayev)
47:10 • Тахир Мингачев
(Кирилл Долженков)
Нидерландский нападающий Спронг набрал очки в пятом матче подряд, на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в пяти последних играх.
ЦСКА (27 очков) занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где "Северсталь" (36) располагается на третьей строчке.
