19:30 16.11.2025 (обновлено: 19:36 16.11.2025)
ЦСКА в овертайме проиграл "Северстали" в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
спорт, череповец, николай чебыкин, даниэл спронг, максим соркин, тахир мингачев, ак барс, северсталь, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Череповец, Николай Чебыкин, Даниэл Спронг, Максим Соркин, Тахир Мингачев, Ак Барс, Северсталь, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккеисты "Северстали"
Хоккеисты "Северстали". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин (10-я минута), Даниэль Спронг (30) и Тахир Мингачев (48). У "Северстали" отличились Иоаннис Калдис (8), Руслан Абросимов (44), Николай Чебыкин (52) и Михаил Ильин (61).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 17:00
Закончен в OT
Северсталь
4 : 3
ЦСКА
07:37 • Yanni Kaldis
(Илья Иванцов, Михаил Ильин)
43:10 • Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Григорий Ващенко)
51:23 • Николай Чебыкин
(Thomas Gregoire, Илья Иванцов)
60:43 • Михаил Ильин
(Yanni Kaldis, Данил Аймурзин)
09:14 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
29:52 • Даниэл Спронг
(Дмитрий Бучельников, Ivan Patrikhayev)
47:10 • Тахир Мингачев
(Кирилл Долженков)
Нидерландский нападающий Спронг набрал очки в пятом матче подряд, на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в пяти последних играх.
ЦСКА (27 очков) занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где "Северсталь" (36) располагается на третьей строчке.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом" 18 ноября. "Северсталь" в этот же день примет минское "Динамо".
В другом матче омский "Авангард" на льду соперника обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 6:2 (0:2, 2:0, 4:0). Нижегородцы прервали победную серию, которая насчитывала семь игр.
ХК Нефтехимик - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ
14 ноября, 21:54
 
ХоккейСпортЧереповецНиколай ЧебыкинДаниэл СпронгМаксим СоркинТахир МингачевАк БарсСеверстальЦСКАКХЛ 2025-2026
 
