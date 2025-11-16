Минобороны рассказало о наступательных действиях группировки "Центр"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Минобороны России рассказало о наступательных действиях группировки "Центр" в зоне специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трехдесантно-штурмовых, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морскойпехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Октябрьское, Новоалександровска, Кучеров Яр, Белицкое, Торецкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгорное и Ивановка Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства.
Всего бойцы уничтожили в зоне своей ответственности до 470 украинских боевиков, из них до 280 человек — на Красноармейском направлении.
Кроме того, военнослужащие "Центра" поразили две ББМ, четыре автомашины, станцию РЭБ и американскую гаубицу M777.
