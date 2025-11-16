Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о наступательных действиях группировки "Центр" - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 16.11.2025
Минобороны рассказало о наступательных действиях группировки "Центр"
Минобороны рассказало о наступательных действиях группировки "Центр" - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о наступательных действиях группировки "Центр"
Минобороны России рассказало о наступательных действиях группировки "Центр" в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
россия
2025
Новости
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о наступательных действиях группировки "Центр"

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Минобороны России рассказало о наступательных действиях группировки "Центр" в зоне специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трехдесантно-штурмовых, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морскойпехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Октябрьское, Новоалександровска, Кучеров Яр, Белицкое, Торецкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгорное и Ивановка Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства.
Всего бойцы уничтожили в зоне своей ответственности до 470 украинских боевиков, из них до 280 человек — на Красноармейском направлении.
Кроме того, военнослужащие "Центра" поразили две ББМ, четыре автомашины, станцию РЭБ и американскую гаубицу M777.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
