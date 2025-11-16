В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в отдельных районах Полтавской области начала объявляться в 22.00 мск субботы, в Черниговской – в 22.31 мск, в Днепропетровской – в 22.36 мск, в Сумской – в 00.24, в Харьковской – в 00.28 мск, в Николаевской, Кировоградской и Одесской – в 00.30 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
